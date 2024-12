Real Madrid : Dans le dur, Mbappé annonce du lourd !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis ses débuts au Real Madrid, Kylian Mbappé n'affiche un niveau de jeu extraordinaire. L'attaquant français est à la peine sur le terrain en ce moment et on sent clairement le manque de confiance l'habiter. Il a encore du temps pour réagir et il sait qu'il devra répondre présent pour éviter que les critiques fusent à nouveau.

Loin de ses standards depuis quelques mois, Kylian Mbappé a besoin de temps pour retrouver son meilleur niveau, celui qui a fait de lui l'un des meilleurs joueurs du monde. L'attaquant français se sent attendu et donne déjà rendez-vous pour la deuxième partie de la saison.

Ancelotti lève le voile sur les difficultés de Mbappé. Quel est le véritable frein pour le futur prodige du Real ? 🤔 https://t.co/08D0uezomr — le10sport (@le10sport) December 6, 2024

Mbappé en difficulté au Real

Pas dans la forme de sa vie, Kylian Mbappé n'est que le reflet d'un Real Madrid également loin de son meilleur niveau. Le club espagnol a des choses à prouver cette saison, tout comme l'attaquant français. « On est là. Ce n'est pas le meilleur début de saison, que ce soit collectif ou individuel, mais on se prépare pour les trophées qui vont compter. En Liga, on a un match en retard, si on le gagne on passe premier. En Ligue des champions, on a des matchs à gagner pour aller en barrages » analyse-t-il dans une interview pour Clique sur Canal +.

Mbappé donne déjà rendez-vous

Même si le début de saison est loin d'être catastrophique, tout le monde s'attendait à mieux de la part de Kylian Mbappé. Ce dernier se focalise déjà sur les prochains événements à venir. « On a déjà gagné la Supercoupe d'Europe. Ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait, mais au Real, on t’attend en deuxième partie de saison. C’est là que c’est important, que les titres se gagnent et que tu vas être réellement jugé » explique-t-il.