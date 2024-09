Real Madrid : Cadeau de Mbappé, il se fait sanctionner !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi soir, le Real Madrid s’est imposé face au Deportivo Alaves (3-2) au Santiago Bernabeu. Kylian Mbappé en a profité pour inscrire son septième but de la saison, et a même donné son maillot à un joueur adverse dès la mi-temps. Cela n’a pas plu du tout à l’entraîneur du club basque, qui a décidé de le remplacer à la mi-temps.

Après un début de saison poussif, le Real Madrid était attendu au tournant. Après un premier succès important en Ligue des Champions face à Stuttgart (3-1), le club de la capitale espagnole espérait enchaîner sur une nouvelle victoire en championnat quelques jours après avoir étrillé l’Espanyol Barcelone samedi dernier. Ce mercredi soir, le Real Madrid recevait le Deportivo Alaves au Santiago Bernabeu.

Mbappé : Le Real Madrid se lâche en interne ! https://t.co/aQztTB2tl5 pic.twitter.com/wKdjkngsMY — le10sport (@le10sport) September 25, 2024

Mbappé se fait demander son maillot en plein match

Rapidement, les Madrilènes ont dominé leur adversaire du soir, et menaient 3-0 dix minutes avant la fin du match. S’ils ont concédé deux buts en fin de rencontre et se sont fait peur, les partenaires de Kylian Mbappé remportent donc un succès important. Le Français, auteur d’un très beau but, son cinquième en championnat avec le Real Madrid, a d’ailleurs pu constater toute l’étendue de sa popularité en Espagne. En effet, à la mi-temps de la rencontre, Abdel Abqar, défenseur d’Alaves, est venu demander à Mbappé de lui donner son maillot.

« Je ne sais pas s’il a demandé le maillot, je n’en ai aucune idée »

A la mi-temps, le coach du club basque, Luis Garcia Plaza, a décidé de remplacer le Marocain. De là, tous les observateurs ont pensé que ce dernier avait décidé de sanctionner Abdel Abqar. Mais après la rencontre, l’entraîneur espagnol s’est justifié : « Je ne sais pas ce qu'il a fait. Je voulais modifier une chose parce que je voulais travailler quelque chose, un petit truc tactique. Je ne sais pas s’il a demandé le maillot, je n’en ai aucune idée. Il est sorti parce que je voulais le remplacer et c’est tout ».