Real Madrid : Zidane compare Benzema et... Cristiano Ronaldo !

Publié le 21 décembre 2020 à 22h00 par A.D.

Grand artisan de la victoire du Real Madrid face à Eibar, Karim Benzema a été félicité par Zinedine Zidane. Invité à comparer son numéro 9 à Cristiano Ronaldo, le technicien français n'a pas tari d'éloge à l'égard de son compatriote.

Ce dimanche soir, Karim Benzema a permis au Real Madrid de s'imposer sur la pelouse d'Eibar (1-3). Auteur d'un but et de deux passes décisives, le buteur français a éclaboussé de sa classe la rencontre. Et Zinedine Zidane était aux premières loges pour assister au spectacle. Présent en conférence de presse d'après-match, l'entraineur du Real Madrid a tenu à rendre un grand hommage à Karim Benzema, n'hésitant pas à le comparer au quintuple Ballon d'Or : Cristiano Ronaldo.

«Karim est phénoménal, il est très important pour notre équipe»