Real Madrid : Après la catastrophe, un crack va tout changer

Lors de la rencontre face à Villarreal, le Real Madrid a vécu un moment très compliqué en fin de rencontre avec la terrible blessure au genou de Dani Carvajal. L’international espagnol a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur, du ligament collatéral externe et du tendon poplité de la jambe droite. Sa saison est terminé et au Real Madrid, un jeune crack pourrait rapidement gravir les échelons.

Le Real Madrid va reprendre le chemin de la compétition ce week-end en affrontant le Celta Vigo. La semaine prochaine, le Borussia Dortmund en Ligue des Champions puis le FC Barcelone lors du clasico.

Fin de saison pour Carvajal

Dans le temps additionnel, sur un ballon a priori banal, Dani Carvajal est au duel avec Yeremy Pino et souhaite dégager le ballon. Le milieu de terrain de Villarreal met sa jambe en opposition et Dani Carvajal la heurte. Son genou se plie dans l’autre sens, il hurle de douleur et le verdict est sans appel : fin de saison pour lui. Désormais, le Real Madrid doit lui trouver un remplaçant.

Jesus Fortea, futur crack à son poste ?

Au Real Madrid, on pourrait se tourner vers la formation. Au sein de la Castilla, un joueur crève l’écran d’après AS. Jesus Fortea, 17 ans, pourrait rapidement rejoindre l’équipe première et être testé par Carlo Ancelotti au poste d’arrière droit. Mais il lui faudra encore beaucoup de temps pour atteindre un jour le niveau du vice-capitaine du Real Madrid.