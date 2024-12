PSG, Real Madrid… Mbappé désigne l’équipe la plus importante à ses yeux !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Même s’il a toujours déchaîné les passions en club depuis ses 17 ans, que ce soit avec l’AS Monaco, le PSG ou désormais au Real Madrid, Kylian Mbappé place l’équipe de France au-dessus de tout. Et le capitaine des Bleus a tenu à le rappeler dimanche dans son interview pour l’émission Clique.

Le cas Kylian Mbappé a fait couler beaucoup d’encre ces derniers mois en raison de son départ libre du PSG en direction du Real Madrid. Et plus récemment, l’équipe de France a également été un sujet sensible puisque la star a raté les deux derniers rassemblements des Bleus, en octobre puis novembre. Pourtant, Mbappé place l’équipe de France au-dessus de toute autre équipe, et il l’a fait savoir au micro de Clique sur Canal +.

« Rien de plus important »

« L’Equipe de France a toujours été le plus grand grade du football, c’est la sélection. J’ai toujours dit qu’il n’y avait rien de plus important. Mon amour de l’équipe de France n’a pas bougé. C’est la Nation, c’est le pays. Oui, ça me manque, parce que ça fait longtemps que je n’y ai pas été », affirme Kylian Mbappé, qui a également évoqué la polémique autour de ses dernières absences en équipe de France.

« Je n’étais pas 100% »

« Il s’est passé pas mal de choses. En septembre, j’y suis allé, j’ai eu une discussion avec le coach, j’ai demandé de ne pas y aller. Je venais d’arriver à Madrid. J’étais dans une maison qui n’était pas la même. Mentalement, je n’étais pas dans un état d’esprit où j’étais à 100%. J’ai toujours dit que l’Équipe de France n’appartenait à personne », poursuit l’attaquant du Real Madrid. Voilà qui est clair.