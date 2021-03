Foot - Real Madrid

Real Madrid : Ronaldo, Zidane... Karim Benzema lâche ses vérités !

Publié le 6 mars 2021 à 11h30 par Dan Marciano

Karim Benzema est revenu sur le départ de Cristiano Ronaldo, survenu en 2018, et sur son rôle au sein du Real Madrid après le transfert du portugais.

Karim Benzema est le seul membre de la BBC à faire partie, cette saison, de l’effectif de Zinédine Zidane au Real Madrid. Ne rentrant plus dans les plans de l’entraîneur français, Gareth Bale a été prêté jusqu’à la fin de la saison en Angleterre, à Tottenham. Quant à Cristiano Ronaldo, il n’est plus sous contrat avec le Real Madrid. Arrivé à la Casa Blanca en 2009 après un passage marquant à Manchester United, l’attaquant portugais a surpris son monde en rejoignant la Juventus en juillet 2018. Un départ qui a permis à Karim Benzema de prendre plus de place au sein de l’effectif madrilène et de s'imposer comme le leader de l'attaque merengue.

« Le départ de Cristiano m'a permis d'avoir un rôle différent »

Karim Benzema est revenu sur le départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid, mais aussi sur les répercussions que cela a eu sur son rôle. « La seule chose que je peux dire, c'est que le départ de Cristiano m'a permis d'avoir un rôle différent. Il marquait 50 ou 60 buts par an quand il était là, et il fallait s'adapter à son jeu. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde et j'étais heureux à ses côtés » a déclaré l’attaquant français dans un entretien à El Pais . En décembre dernier, Zinédine Zidane n’avait d’ailleurs pas hésité à comparer le style de jeu des deux attaquants : « La comparaison entre Karim Benzema et Cristiano Ronaldo ? Karim (Benzema) est décisif parce que ce qu'il fait, il le fait de manière phénoménale, et ce n’est pas seulement en termes de buts marqués. Je répète ce que je dis toujours à propos de Karim, il ne se contente pas de marquer des buts. Il crée beaucoup de jeu aussi et nous permet de nous exprimer avec qualité. C'est un joueur très important. Quand il marque, il est encore meilleur. C'est un joueur très important pour notre équipe ».

« Zidane ? C'est un grand frère pour moi »