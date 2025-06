Mbappé - Vinicius Jr : Discussion secrète au Real Madrid, ça part au clash ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid a intégré Kylian Mbappé à son effectif l’été dernier, donnant vie aux Quatre Fantastiques. Rodrygo Goes s’est retrouvé un peu lésé cette saison, il en aurait le sentiment selon la presse espagnole et réclamerait un gros changement susceptible de tout chambouler avec Vinicius Jr et Kylian Mbappé. Sinon, l’attaquant accepterait de discuter d’un transfert.

Rodrygo Goes vers… Arsenal ? La presse ibérique par le biais de la Cadena SER dévoilait ces derniers temps que les Gunners se seraient vu offrir les services de l’attaquant brésilien du Real Madrid qui se trouve être de plus en plus frustré par son traitement sportif à la Casa Blanca. Une tendance confirmée par The Athletic ce mardi.

Arsenal en pince pour Rodrygo Goes Le journaliste Mario Cortegana a affirmé au média que le feuilleton Rodrygo pourrait être particulièrement mouvementé prochainement puisque le joueur aurait lui aussi été approché par divers intermédiaires travaillant pour des pensionnaires de Premier League, en plus d’Arsenal. Le club londonien estimerait que Rodrygo Goes dispose de qualités indéniables et que son profil permettrait au secteur offensif d’Arsenal de passer dans une autre dimension.