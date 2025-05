Mbappé - Vinicius Jr : Bagarre au Real Madrid !

Pierrick Levallet

D’ici quelques jours, le Real Madrid va annoncer une grosse signature. Le club madrilène aurait programmé l’officialisation de la prolongation de Vinicius Jr après la fin de la saison. L’extension du bail de l’international brésilien devrait toutefois provoquer une bagarre avec Kylian Mbappé, qui convoite les mêmes distinctions que lui.

Le Real Madrid va très prochainement annoncer une signature colossale. Après plusieurs mois de négociations, le club madrilène serait parvenu à un accord avec Vinicius Jr. L’international auriverde devrait prolonger son contrat jusqu’en juin 2030 dans la capitale espagnole. Par la même occasion, il devrait avoir droit à une belle revalorisation salariale.

Duel entre Vinicius Jr et Kylian Mbappé ?

Sa signature devrait toutefois provoquer une certaine bagarre avec Kylian Mbappé. Comme le rapporte AS, la prolongation de Vinicius Jr va pousser l’ancien du PSG à se battre encore plus pour prouver qu’il est le meilleur au Real Madrid. Le champion du monde 2018 convoite les mêmes distinctions personnelles que le Brésilien, à savoir le Ballon d’Or et le trophée The Best.

Le Real Madrid doit calmer les égos

S’ils sont coéquipiers, Vinicius Jr et Kylian Mbappé devraient se livrer un duel pour ces prestigieuses récompenses. À voir maintenant si cela ne nuira pas au collectif du Real Madrid. Cette saison, le même cas de figure avait provoqué quelques tensions dans le vestiaire madrilène. La Casa Blanca s’est peut-être offerte une guerre d’égo avec la prolongation de Vinicius Jr.