Mbappé : Une catastrophe est annoncée en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En grande difficulté pour ses débuts au Real Madrid, Kylian Mbappé n’a toujours pas trouvé le chemin des filets après trois journées de Liga. Une situation inquiétante mais qui ne surprend pas Daniel Riolo qui n’a jamais cru à la possibilité de voir briller l’attaquant français au poste de numéro 9. Et il s’inquiète même pour l’avenir de Kylian Mbappé.

Les débuts de Kylian Mbappé sont loin de répondre aux attentes suscitées pas sa signature. Et pour cause, malgré un but contre l'Atalanta en Supercoupe d'Europe, l'ancien attaquant du PSG n'a toujours pas trouvé le chemin de ces filets en Liga. Une situation qui interpelle Daniel Riolo qui rappelle qu'il a toujours affirmé que Kylian Mbappé n'était pas un numéro 9.

Mbappé au coeur d’un penaltygate au Real Madrid ? https://t.co/F6prkTconh pic.twitter.com/ewxcNzlKfw — le10sport (@le10sport) August 30, 2024

Riolo très inquiet pour Mbappé

« Je jette un œil sur le Real pour voir si Mbappé en 9 c’est la solution d’avenir. On m’a tellement dit “tu verras Ancelotti va le faire jouer 9”. Et oui évidemment qu’il le fait jouer 9, bien sûr comme Luis Enrique, comme Deschamps, et on va bien voir que ça ne marche pas. Il n’a jamais été un 9 et ne le sera jamais. Ce n’est pas parce que des mecs le font que c’est une bonne idée. Ce que j’ai dit et répété 1000 fois c’est que ce ne sera jamais un 9. Oui il mettra des buts, le ballon va bien arriver devant lui et il mettra des buts. Quand t’es 9 tu finis toujours par mettre des buts », lance l’éditorialiste de RMC au micro de l’After Foot, avant de poursuivre.

«Je le vois décliner physiquement, je n’arrive plus à voir le même joueur»

« L’année dernière, je prenais une flopée d’insultes quand Luis Enrique le faisait jouer 9. Je n’arrêtais pas de dire, soit vous avez le courage de sortir, c’est le problème qui s’est présenté à Luis Enrique et qui se présente à Ancelotti et Deschamps, soit vous le faites jouer en haut à gauche en espérant qu’il a toujours les jambes pour jouer là. Ce qui est un autre problème parce que j’ai une grosse inquiétude. Sauf qu’au PSG, il n’y avait personne de mieux que lui pour jouer à ce poste, en équipe de France c’est pareil, mais au Real il y a Vinicius. Donc il est emmerdé et je pense qu’ils vont tous être très emmerdés. On verra bien ce que ça donnera cette année. Mais ce n’est pas un 9. Je le vois décliner physiquement, je n’arrive plus à voir le même joueur », ajoute Daniel Riolo.