Mbappé se fait piéger, le Real Madrid annonce la fin

Dimanche, Kylian Mbappé disputera son deuxième Clasico de la saison. Le premier ne s’est pas bien passé du tout, avec une lourde défaite au Santiago-Bernabeu (0-4) et un Mbappé signalé huit fois hors-jeu. Très critiqué après cette prestation, il avait ensuite plongé avant de retrouver son niveau de jeu. Il faudra confirmer les belles choses entrevues depuis un mois et Carlo Ancelotti y croit.

Le Real Madrid va déjà jouer sa troisième finale de la saison, ce dimanche 12 janvier. En août dernier, le club espagnol avait remporté la Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta (2-0) tandis qu'en décembre dernier, le Real Madrid avait remporté la Coupe intercontinentale de la FIFA face à Pachuca (3-0). Contre le FC Barcelone ce dimanche, Kylian Mbappé aura à coeur de faire une meilleure prestation que lors du dernier clasico.

👕 ¡@MrAncelotti y Flick posan juntos con la Supercopa de España!

📍 Estadio King Abdullah Sports City#SuperSupercopa — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 11, 2025

Mbappé, signalé huit fois hors-jeu lors du dernier Clasico

Le 26 octobre dernier avait lieu le premier clasico de la saison au stade Santiago-Bernabeu. Le premier clasico tout court pour Kylian Mbappé, arrivé cet été au sein du club espagnol. Sa première fois a été totalement ratée. Signalé huit fois hors-jeu, un record dans l'histoire de ces confrontations, il aura tout manqué ou presque. Sa célébration d'un but par la suite annulé à cause d'un hors-jeu avait même été moqué jusqu'en Arabie saoudite... lieu de la finale de ce dimanche.

Ancelotti évoque les hors-jeu

En conférence de presse ce samedi, Carlo Ancelotti a évoqué la rencontre à venir et le piège du hors-jeu mis en place par le Barça : « S'il y a une défaite, c'est une défaite. C'est une finale, nous sommes très proches d'un nouveau titre et nous pensons positivement. Je suis conscient que tout peut arriver dans le football. Surtout quand l'adversaire se comporte comme il l'a fait. Une défaite ne serait pas une bonne chose, mais l'équipe va de l’avant. Les hors-jeu lors du dernier Clasico ? C’est un aspect important que nous avons examiné et que nous devons évaluer et contrer. C'est un aspect important. »