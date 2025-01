Transferts : Il recale un club de Ligue 1 pour signer au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Actuel entraîneur adjoint du FC Versailles, Jérémy Clément a été formé à l'OL et a fini par atterrir au PSG au milieu des années 2000. Le joueur français a fait un choix fort qu'il ne regrette absolument pas, plus de quatre ans après avoir raccroché les crampons. En 2007, alors qu'il était chez les Rangers, il avait le choix entre revenir vers son club formateur et aller à Paris.

Avec 192 matches au compteur au PSG entre 2007 et 2011, Jérémy Clément a eu l'occasion de porter le maillot du club de la capitale pendant longtemps. Pourtant il aurait pu ne jamais signer à Paris puisqu'à l'époque, on s'attendait plutôt à ce qu'il revienne à l'OL, qui dominait les débats en France. Il a ainsi fait un choix qu'il assume complètement.

Le PSG l'a fait changer d'avis

Si le PSG ne présentait pas encore les mêmes garanties que quelques années plus tard, Jérémy Clément n'a pas hésité à signer dans la capitale au détriment de son club formateur. « À ce moment-là, je suis en prêt aux Rangers et je sais que Lyon, mon club formateur, veut me faire revenir pour pallier une grosse blessure dans l’effectif. Mais il y a dilemme parce que j’ai aussi la possibilité de signer à Paris » explique-t-il dans un entretien avec Le Parisien.

Séduit par la rivalité PSG-OM

Si Lyon était le club le plus en vue en France à cette époque, Jérémy Clément n'a pas pu refuser une telle opportunité pour sa carrière. « Le PSG, l’OM… Quand on est un joueur français, il y a des clubs qui ne se refusent pas. À l’époque, l’OL a beau être le club dominant, je choisis d’aller à Paris. Moi, je suis né en 84, j’ai été bercé par la rivalité Marseille-Paris, alors quand elles se présentent, il y a des propositions qui ne se refusent pas » poursuit-il.