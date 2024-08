Mbappé : Riolo annonce un problème au Real Madrid

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

On le sait, Kylian Mbappé préfère jouer comme ailier gauche sur le terrain. Le fait est qu’avec le Real Madrid, étant donné la présence de Vinicius Jr, le Français doit se contenter du rôle d’attaquant axial. Une position qui ne met pas vraiment en valeur les qualités de Mbappé et son rendement s’en ressent. Aux yeux de Daniel Riolo, cela est un réel problème comme il l’a fait savoir en direct ce jeudi soir.

Le Real Madrid a peut-être la meilleure équipe du monde sur le papier, encore plus suite à l’arrivée de Kylian Mbappé cet été, cela n’empêche pas la Casa Blanca de galérer en ce début de saison. Ce jeudi soir, les hommes de Carlo Ancelotti ont de nouveau été accrochés, cette fois par Las Palmas (1-1). Une rencontre lors de laquelle Kylian Mbappé n’a, encore une fois, pas été à son avantage. Et si le problème était tout simplement le poste du Français, aligné comme numéro 9 au Real Madrid ?

Mbappé : Deschamps va faire un cadeau au Real Madrid ? https://t.co/L9EriheiqC pic.twitter.com/NDPcHQCzRH — le10sport (@le10sport) August 30, 2024

« Il n’a jamais été un 9 et ne le sera jamais »

Lors de L’After Foot, Daniel Riolo s’est d’ailleurs longuement arrêté sur ce positionnement de Kylian Mbappé. Voyant cela comme un réel problème avec le joueur du Real Madrid, il a ainsi lâché : « Je jette un œil sur le Real pour voir si Mbappé en 9 c’est la solution d’avenir. On m’a tellement dit “tu verras Ancelotti va le faire jouer 9”. Et oui évidemment qu’il le fait jouer 9, bien sûr comme Luis Enrique, comme Deschamps, et on va bien voir que ça ne marche pas. Il n’a jamais été un 9 et ne le sera jamais. Ce n'est pas parce que des mecs le font que c’est une bonne idée. Ce que j’ai dit et répété 1000 fois c’est que ce ne sera jamais un 9. Oui il mettra des buts, le ballon va bien arriver devant lui et il mettra des buts. Quand t’es 9 tu finis toujours par mettre des buts ».

« Ils vont tous être très emmerdés »

« Je n’arrêtais pas de dire, soit vous avez le courage de sortir, c’est le problème qui s’est présenté à Luis Enrique et qui se présente à Ancelotti et Deschamps, soit vous le faites jouer en haut à gauche en espérant qu’il a toujours les jambes pour jouer là. Ce qui est un autre problème parce que j’ai une grosse inquiétude. Sauf qu’au PSG, il n’y avait personne de mieux que lui pour jouer à ce poste, en équipe de France c’est pareil, mais au Real il y a Vinicius. Donc il est emmerdé et je pense qu’ils vont tous être très emmerdés. On verra bien ce que ça donnera cette année. Mais ce n’est pas un 9. Je le vois décliner physiquement, je n’arrive plus à voir le même joueur », a-t-il ajouté sur Mbappé.