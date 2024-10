Mbappé - Real Madrid : Vers un énorme rebondissement à la Benzema ?

Jean de Teyssière

Kylian Mbappé, lors du premier Clasico de sa carrière avec le Real Madrid n’a pas été décisif. Il a même été plutôt maladroit, étant signalé huit fois hors-jeu. Ce n’est pas ce que les supporters attendaient de leur nouvelle superstar, qui pourrait facilement être pris en grippe. Il devra alors suivre le chemin de Karim Benzema et Zinédine Zidane, qui avaient réussi à se faire adopter après des débuts délicats.

Face au FC Barcelone, le Real Madrid a pris une sacrée fessée (0-4). Kylian Mbappé n’a pas réussi à être décisif et il pourrait de plus en plus être pris en grippe par son propre public, habitué à secouer ses joueurs, légendes ou non.

«Kylian n’est pas à l’aise dans des baskets»

Pour Luis Fernandez, consultant chez BeIN Sport, Kylian Mbappé n’est pas loin de voir son lien avec son public se distendre : « Le danger, c’est qu’il est en formation pour un nouveau poste. Sauf que là, t’es au Real avec une exigence énorme. Si le stade se retourne contre toi, ça peut être compliqué. Kylian veut tellement rentrer dans le cœur des gens qu’il n’est pas à l’aise dans ses baskets. »

«Zidane et Benzema ont surmonté la colère du public madrilène»

« Zidane et Benzema ont, eux aussi, surmonté la colère du public madrilène, poursuit-il dans des propos relayés par Le Parisien. Mais il y a d’autres moyens de les égaler que celui-là. » A voir comment Mbappé va faire.