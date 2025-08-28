Mbappé - Real Madrid : L’autre équipe qui le fait rêver !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Didier Deschamps a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour affronter l’Ukraine et l’Islande, les 5 et 9 septembre, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Kylian Mbappé (Real Madrid), capitaine confirmé, figure bien dans ce groupe où son rôle dépasse largement celui de simple buteur.

Jour de rentrée pour Didier Deschamps. Le sélectionneur de l'équipe de France était présent à Paris pour dévoiler la liste des joueurs convoqués pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, sa dernière compétition. A noter la première convocation de Maghnès Akliouche (AS Monaco), mais aussi la présence de Kylian Mbappé. Selon Deschamps, le joueur du Real Madrid est ravi de retrouver la sélection tricolore, malgré le malaise survenu à la fin de l'année dernière autour de son attachement aux Bleus.

« Il a toujours cet attachement pour l'équipe de France » « Il va bien aujourd'hui, tout va bien le soleil est là. Je fais le même constat pour lui, il a eu un peu plus de temps pour démarrer par rapport à 2024 où il a changé de club. Cela avait été difficile pour lui mais il a quand même fait une grosse saison malgré l'absence de titre hormis la Supercoupe. Là il est affûté. Il a toujours cet attachement pour l'équipe de France et des responsabilités en tant que capitaine » a confié le sélectionneur de l'équipe de France en conférence de presse.