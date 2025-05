Mbappé - Real Madrid : La presse espagnole annonce la fin ?

Arrivé libre au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé a plutôt réussi sa première saison dans la capitale espagnole. Ses statistiques (41 buts en 55 matchs) parlent pour lui. L’attaquant de 26 ans a brillé au poste de numéro 9. L’exercice 2024-2025 a d’ailleurs prouvé que son temps sur le côté gauche était désormais révolu.

Kylian Mbappé a impressionné pour sa première saison au Real Madrid . Malgré les critiques à son égard, l’attaquant de 26 ans a trouvé le chemin des filets à 41 reprises en 55 matchs toutes compétitions confondues. Sa première année dans la capitale espagnole est plutôt une réussite sur le plan personnel. Et elle a surtout prouvé une chose.

Mbappé à gauche, c'est terminé ?

Comme le rapporte Relevo, Kylian Mbappé a montré qu’il était parfaitement capable d’évoluer dans l’axe. Mais plus encore, cette saison a démontré que le temps de l’ancien du PSG sur le côté gauche est révolu. L’international français est nettement plus efficace et dangereux lorsqu’il évolue dans ce rôle de numéro 9.