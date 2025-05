Mbappé - Real Madrid : Divorce annulé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé forme depuis l'été dernier les Quatre Fantastiques avec Rodrygo Goes, Vinicius Jr et Jude Bellingham. Concernant le premier cité, il est question d'une éventuelle séparation dans les médias. Un transfert à Arsenal semble à ce jour être une possibilité qui intéresseraient les deux parties, mais Xabi Alonso s'y opposerait grandement.

Après seulement une seule saison passée avec Rodrygo Goes au Real Madrid, il est spécifié dans la presse que Kylian Mbappé pourrait témoigner du départ de l'international brésilien pendant la trêve estivale. Comme L'Equipe l'a dévoilé il y a quelque temps, tant sportivement qu'au niveau du marketing, le comité directeur du Real Madrid considérerait Mbappé, Vinicius Jr et Jude Bellingham comme étant plus importants que Rodrygo. De son côté, le numéro 11 du Real Madrid n'apprécierait pas du tout son traitement à la Casa Blanca.

Direction Arsenal pour Rodrygo Goes ? De quoi permettre à certains médias de se déchaîner et d'alimenter les rumeurs dans le feuilleton Rodrygo. D'après les informations de la Cadena SER, les représentants de Rodrygo seraient allés jusqu'à contacter Arsenal dans l'optique d'offrir les services de l'attaquant aux Gunners. Il semblerait que le club londonien ait formulé un intérêt immédiat. Mais qu'en est-il vraiment ? Le Real Madrid pourrait-il céder son ailier contractuellement lié à l'institution jusqu'en juin 2028.