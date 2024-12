Mbappé prend la parole et fait une grande annonce

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé cet été au Real Madrid, Kylian Mbappé a connu des périodes compliquées. Après un passage à vide au début du mois de décembre, l’attaquant de 26 ans semble avoir retrouvé des couleurs, comme en témoigne son nouveau but inscrit ce dimanche face au Séville FC. Après la rencontre, le buteur tricolore a fait le point sur sa situation ainsi que sur celle de ses coéquipiers.

Kylian Mbappé va mieux. L’attaquant français, qui a soufflé sa 26ème journée ce vendredi, a ouvert le score ce dimanche face au Séville FC (victoire 4-2). Cela fait désormais quatre matchs consécutifs dans lesquels Mbappé se montre décisif, lui qui a également offert une passe décisive à Brahim Diaz.

Kylian Mbappé révèle des tensions explosives avec le PSG ! ⚡ Les coulisses d'un départ mouvementé au goût amer... https://t.co/jz7dxaZcq2 — le10sport (@le10sport) December 21, 2024

« Je sais que j'ai beaucoup plus de football dans les jambes que je ne le montre »

« Nous apprenons à mieux nous connaître », a réagi Kylian Mbappé auprès de Real Madrid TV à l’issue de la rencontre : « Mon arrivée a changé beaucoup de choses dans l'équipe, mais l'adaptation, comme l'a dit l'entraîneur, est terminée. Je me sens très bien et vous pouvez voir sur le terrain que je comprends mieux les autres. Et nous jouons tous beaucoup mieux. Je peux faire beaucoup plus. Je sais que j'ai beaucoup plus de football dans les jambes que je ne le montre. Mais, comme je l'ai dit, je me suis amélioré au cours des derniers matches. Bilbao m'a fait du bien, car j'ai touché le fond en ratant ce penalty.... J'ai alors compris que je devais donner le maximum pour ce maillot, jouer avec personnalité ».

« Je pense que les supporters madrilènes ont été ravis du match »

« Nous avons très bien joué. Nous jouons très bien. Nous avons beaucoup progressé ces derniers mois. C'était difficile, parce que jouer contre Séville est toujours difficile. Après le voyage au Qatar, nous étions un peu fatigués, mais nous avons tout donné en première mi-temps, en jouant très bien dès le début, en pénétrant dans la moitié de terrain adverse, en cherchant à attaquer... et nous avons beaucoup marqué. Je pense que les supporters madrilènes ont été ravis du match d'aujourd'hui, et nous aussi », conclut Kylian Mbappé.