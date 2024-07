Mbappé : Mauvaise nouvelle pour les supporters du Real Madrid

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Depuis le 1er juillet, Kylian Mbappé est officiellement devenu un joueur du Real Madrid, qu’il a rejoint libre en provenance du PSG. Après l’Euro 2024 avec l’équipe de France et quelques jours de repos, l’attaquant âgé de 25 ans débutera sa nouvelle aventure dans la capitale espagnole, mais les supporters merengue doivent en revanche encore attendre avant de pouvoir s’offrir son maillot.

C’est désormais officiel, depuis le 1er juillet, Kylian Mbappé est un joueur du Real Madrid. Le contrat du capitaine de l’équipe de France avec la Casa Blanca, qui court jusqu’en juin 2029, a pris effet ce lundi. Il figure d’ailleurs désormais dans l’effectif affiché sur le site internet du Real Madrid.

Le flocage Mbappé pas encore disponible

Nul doute que les supporters merengue aimeraient désormais s’offrir un maillot du Real Madrid floqué au nom de Kylian Mbappé. Ce qui n’est en revanche pas encore possible, comme l’a démontré El Chiringuito . Le club ne propose pas encore cette option et il n’est pas possible pour le moment d'acheter un maillot avec un flocage Mbappé.

Le numéro 9 pour Mbappé ?

Il faut dire que l’on n’a pas encore eu la confirmation du numéro que portera Kylian Mbappé au Real Madrid. Le 10 étant en la possession de Luka Modric, qui va bientôt prolonger son contrat, l’attaquant âgé de 25 ans devrait quant à lui récupérer le 9, vacant depuis le départ de Karim Benzema l’année dernière.