Mbappé : Le Real Madrid va retourner sa veste ?

Pierrick Levallet

Le Real Madrid va devoir revoir ses plans au cours des prochains jours. Buteur contre Alavés ce mardi (3-2), Kylian Mbappé s’est blessé et sera indisponible trois semaines. Carlo Ancelotti aurait donc déjà songé à quelques solutions pour le remplacer. Si Endrick semblait être la première option, le technicien italien pourrait changer d’avis.

Après des débuts plutôt mitigés au Real Madrid, Kylian Mbappé semblait enfin monter en puissance. De nouveau buteur lors de la victoire contre Alavés ce mardi (3-2), le capitaine de l’équipe de France a fait grimper son compteur à sept réalisations en neuf matchs. Mais le champion du monde 2018 va devoir prendre du repos forcé à cause d’une blessure.

Mbappé out pour les trois prochaines semaines

« A la suite des examens effectués par le service médical du Real Madrid sur Kylian Mbappé, il a été diagnostiqué une lésion du biceps fémoral de la jambe gauche. En attente d'évolution » a indiqué le Real Madrid à travers un communiqué. Kylian Mbappé devrait ainsi être indisponible pour une durée de trois semaines, ce qui pousse Carlo Ancelotti à trouver une solution pour le remplacer.

Ancelotti va totalement changer ses plans ?

Et comme le rapporte SPORT, l’option numéro une de l’entraîneur du Real Madrid se nommerait Endrick. Le phénomène brésilien a montré des choses intéressantes récemment et pourrait ainsi avoir sa chance. Cependant, Carlo Ancelotti pourrait également décider de changer de système et revenir à un 4-4-2 similaire à celui de la saison passée. Alors qu’il semblait avoir prévu de faire confiance à Endrick, le technicien italien pourrait retourner sa veste concernant ses plans.