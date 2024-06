Mbappé : Le Real Madrid lui souhaite un malheur

Thibault Morlain

Annoncé comme un nouveau joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé évoluera la saison prochaine aux côtés notamment de Dani Carvajal. D'ici là, les deux hommes pourraient se retrouver dans les semaines à venir lors de l'Euro lors d'un possible France-Espagne. Face à cette possibilité, le défenseur du Real Madrid a fait un voeu concernant Mbappé.

Kylian Mbappé en a longtemps rêvé, c'est désormais une réalité : il est un joueur du Real Madrid. Mais avant d'être présenté devant un Bernabeu en folie, l'ancien numéro 7 du PSG s'apprête à disputer l'Euro avec l'équipe de France. Une compétition dans laquelle ses futurs coéquipiers du Real Madrid espèrent que Mbappé ne brille pas trop...

« On lui souhaite qu'il n'ait pas un bon Euro »

C'est notamment le cas de Dani Carvajal, latéral du Real Madrid et de l'Espagne. Dans un entretien accordé à Marca , il explique ainsi à propos de Kylian Mbappé : « Les meilleurs doivent jouer dans la meilleure équipe. On lui souhaite qu'il n'ait pas un bon Euro. Mais à partir d'août, j'espère sa meilleure version. En 2022, j'ai souffert. C'est l'un des rivaux les plus forts que j'ai affronté pour sa vitesse, technique, puissance ».

« Le football, ce n'est pas des mathématiques »