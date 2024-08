Mbappé : Le Real Madrid lui réserve un traitement royal !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé n’arrive absolument pas en terrain conquis au Real Madrid. Certes, le meilleur buteur de l’histoire du PSG est une légende du club parisien et dispose du statut de champion du monde. Néanmoins, il n’a pas gagné la Ligue des champions contrairement à l’intégralité du vestiaire du Real Madrid, hormis la recrue Endrick. Pourtant, Jude Bellingham assure qu’il bénéficiera d’un accueil royal.

Un match, un but, un titre. Voici le bilan de la première sortie de Kylian Mbappé avec le Real Madrid. Buteur à Varsovie dans le cadre de la Supercoupe d’Europe contre l’Atalanta (2-0), grâce à un service royal de Jude Bellingham dans la surface de réparation. Mbappé n’avait plus qu’à ajuster et a visé la lucarne de Juan Musso, portier de l’équipe bergamote.

«C'est un vestiaire fantastique et nous allons l'accueillir comme il le mérite»

Recrue star du Real Madrid à l’été 2023, Jude Bellingham a lui aussi connu un départ canon à la Casa Blanca tout en étant bien intégré par le vestiaire qui est allé chercher la 15ème Ligue des champions de son histoire à Wembley le 1er juin dernier. Après le sacre en Supercoupe d’Europe du Real Madrid mercredi soir, Bellingham s’est livré aux médias du club madrilène et à la presse sur les débuts de Mbappé. « C'est incroyable de jouer avec Mbappé. Il semble être avec nous depuis plus longtemps. C'est un vestiaire fantastique et nous allons l'accueillir comme il le mérite ».

«Cela fait longtemps que l'on parle de la réaction après son arrivée dans le vestiaire, c'est très bien»

Outre le fait que ce soit « incroyable » d’évoluer auprès de Kylian Mbappé, Jude Bellingham affirme que son adaptation est pour le moment parfaite. « S'adapter à Mbappé ? Cela fait longtemps que l'on parle de la réaction après son arrivée dans le vestiaire, c'est très bien. Nous l'accueillerons comme tout le monde ».

«C'est seulement maintenant que l'on réalise à quel point il est bon»

Pour conclure, Jude Bellingham n’a pas tari d’éloges envers le capitaine de l’équipe de France. « J'ai adoré jouer avec Mbappé. C'est seulement maintenant que l'on réalise à quel point il est bon. La façon dont il se déplace, son leadership... Cela fait longtemps qu'on dit qu'il va arriver et maintenant il est là ». Kylian Mbappé s’intègre petit à petit dans le vestiaire royal du Real Madrid et n’a pas caché sur son compte Instagram qu’il comptait aller chercher bien d’autres titres après la Supercoupe d’Europe.