Mbappé : Le Real Madrid le snobe pour le Ballon d’Or

A 25 ans, Kylian Mbappé a déjà un palmarès bien garni, mais dans les années à venir, le nouveau numéro 9 du Real Madrid espère encore le remplir avec de prestigieux trophées et distinctions. Il a d’ailleurs toujours certains trous dans l’étagère de Mbappé comme avec la Ligue des Champions ou bien le Ballon d’Or. Pour ce qui est de ce dernier, cela ne sera pas pour cette année. Et même au Real Madrid, on ne mêle pas le Français à la lutte.

Avec des statistiques encore affolantes avec le PSG, Kylian Mbappé a longtemps fait partie des prétendants pour le Ballon d’Or 2024. Mais on le savait très bien, pour cette année, cela se jouerait davantage en remportant la Ligue des Champions et/ou l’Euro. Ce que n’a pas réussi à faire Mbappé avec le PSG et l’équipe de France, au contraire de Vinicius Jr, Jude Bellingham, Dani Carvajal ou encore Rodri. Et du côté du Real Madrid, Carlo Ancelotti ne s’y trompe pas, le vainqueur du Ballon d’Or se retrouve certainement parmi ces 4 noms, excluant ainsi Kylian Mbappé de la course.

Entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti a été interrogé à propos de la course au Ballon d’Or cette année à l’occasion d’un podcast avec John Obi Mikel. Et comme cela a été rapporté par Madrid Xtra sur X, Kylian Mbappé n’est absolument pas dans les débats pour l’Italien : « Il est vrai que Carvajal a été très bon car il a gagné le championnat, la Ligue des Champions en marquant, et il a gagné l’Europe. Mais Vinicius, un joueur talentueux, qui a une bonne image, a gagné le championnat et la Ligue des Champions en marquant en finale et en demi-finale. Il a marqué 2 buts à Munich ».

« Jude a aussi fait une saison fantastique »

Carlo Ancelotti a ensuite poursuivi : « Jude a aussi fait une saison fantastique. En gagnant la Ligue des Champions et le championnat, ça a été une grande surprise. Le meilleur joueur du championnat durant la saison. Rodri est aussi un milieu de terrain fantastique, l’un des meilleurs ». Aucune mention donc de Kylian Mbappé, qui n’est clairement pas parmi les prétendants pour le Ballon d’Or cette année. Rendez-vous donc la saison prochaine pour le joueur du Real Madrid ?