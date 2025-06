Mbappé : Le Real Madrid a tranché !

Xabi Alonso a pris la place de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid. Alors que la Coupe du Monde des clubs n'a pas encore commencé, le coach espagnol aurait déjà un XI type en tête pour la saison prochaine. En effet, Xabi Alonso voudrait que son équipe évolue en 4-4-2 avec une paire offensive composée de Kylian Mbappé et de Vinicius Jr.

Real Madrid : Un duo Mbappé - Vinicius Jr devant

Selon les informations de la Cadena Ser, Xabi Alonso aurait déjà choisi son XI type. En effet, le coach du Real Madrid voudrait mettre en place un 4-4-2 avec Thibaut Courtois dans les buts, Trent Alexander-Arnold et Alvaro Carreras dans les couloirs, Dean Huijsen et Eder Militão (ou Antonio Rüdiger) en charnière centrale, Aurélien Tchouameni, Fede Valverde, Jude Bellingham et Franco Mastantuono dans l'entre jeu, et une doublette Kylian Mbappé - Vinicius Jr en attaque.