Mbappé : L'aveu du Real Madrid qui va faire bondir Deschamps !

Thomas Bourseau

Le Real Madrid retrouve un Kylian Mbappé en pleine possesion de ses moyens physiques et avec un capital confiance de plus en plus important contrairement à certaines périodes depuis son arrivée à la Casa Blanca à la dernière intersaison. Et en coulisses, le Real Madrid serait certain que Mbappé pourrait signer une grande partition à chaque match tous les trois jours.

Malgré un but marqué dès sa première avec le Real Madrid en Supercoupe d'Europe le 14 août dernier contre l'Atalanta (2-0), Kylian Mbappé a éprouvé bien des difficultés à trouver son rythme de croisière à la Casa Blanca. La faute à une condition physique non optimale en raison de sa fracture du nez survenue pendant l'Euro 2024 et sa préparation tronquée pendant la pré-saison.

Deschamps : «Qu'il retrouve son niveau de 2022 ? Il n'y a pas de raison de ne pas le penser»

Mais avec le temps et notamment grâce à ses deux absences en équipe de France pendant les trêves internationales d'octobre et de novembre, Kylian Mbappé est parvenu à retrouver son pic de forme. Et cela se ressent dernièrement, en attestent entre autres ses 5 buts inscrits lors des quatre dernières sorties de la Casa Blanca. Un retour en grâce perçu dès l'automne dernier par le sélectionneur des Bleus, à savoir Didier Deschamps, pour Téléfoot.

« Qu'il retrouve son niveau de 2022 ? Il n'y a pas de raison de ne pas le penser. Je le souhaite. Il a une période compliquée, plus difficile, mais il a tout pour faire ce qu'il a déjà fait (...) Cela n'enlève pas ce qu'il a fait, il est censé retrouver tout ce qu'il a pu très bien faire même si sur l'année 2024 il a été moins efficace ».

Kylian Mbappé prêt à casser la baraque tous les trois jours ? Le Real Madrid en est certain

RMC Sport fait un point sur le retour au premier plan de Kylian Mbappé au Real Madrid qui ne surprendrait en aucun cas son club qui croyait en lui tout en lui apportenant constamment le soutien adéquat. D'ailleurs, en coulisses, le Real Madrid ferait une observation lourde de sens concernant le statut physique de Mbappé : il aurait traversé la période la plus contraignante de son processus de remise en forme. Il serait même apte physiquement à enchaîner les matchs à intervalles réguliers. Une certitude qui habitait depuis un temps Carlo Ancelotti.