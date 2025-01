Le successeur de Mbappé arrive au PSG, il prépare du lourd !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, Kylian Mbappé quittait le PSG pour s'engager avec le Real Madrid alors que son contrat était arrivé à échéance. Pour le remplacer, le club parisien a multiplié les pistes lors du précédent mercato estival. En vain. Cependant, cet hiver, Khvicha Kvaratskhelia a signé à Paris et a décidé de prendre le numéro 7 laissé libre par Mbappé. Un preuve de caractère !

En fin de contrat avec le PSG en juin dernier, Kylian Mbappé avait cette fois-ci décidé de partir. L'attaquant français a ainsi rejoint le Real Madrid, laissant un vide dans le secteur offensif du club de parisien. Un vide qui n'a pas été comblé l'été dernier, puisque le PSG n'avait pas recruté d'attaquant majeur.

Kvaratskhelia récupère le 7 de Mbappé

Néanmoins, le PSG a décidé de réparer cette anomalie en lâchant 70M€, hors bonus pour recruter Khvicha Kvaratskhelia, déjà la priorité l'été dernier. Et l'international géorgien n'a pas hésité à récupérer le numéro 7 laissé vacant par un certain Kylian Mbappé. Kvaratskhelia succède donc dans tous les domaines au Bondynois.

Une belle preuve de caractère

Et selon les informations de L'EQUIPE, s'il fait preuve d'un naturel plutôt réservé et se fait assez discret pour ses premiers pas au PSG, Khvicha Kvaratskhelia ne manque pas d'ambition et de caractère. Son choix de récupérer le numéro 7 de Kylian Mbappé en est la preuve. Le Géorgien est prêt à assumer la succession du meilleur buteur de l'histoire du PSG. Un projet ambitieux qui pourrait débuter dès samedi soir avec la réception de Reims en Ligue 1.