Mbappé : La star du Real Madrid dévoile déjà un gros problème !

Kylian Mbappé n’a effectué que deux petits matchs avec le Real Madrid dans sa nouvelle attaque de folie. Mais il n’en fallait pas plus pour que Jude Bellingham, milieu de terrain de la Casa Blanca, relève un problème au niveau des replis défensifs des attaquants merengue. Une discussion filmée à la mi-temps du nul concédé à Majorque dimanche dernier (1-1) le prouve…

Le mercredi 14 août, le Real Madrid lançait parfaitement sa saison en venant à bout de l’Atalanta en Supercoupe d’Europe (2-0). Néanmoins, la donne a été bien différente pour la première sortie du club merengue en Liga dimanche soir sur la pelouse de Majorque. Le champion d’Espagne en titre est tombé dans le piège de Son Moix et ce, malgré l’ouverture du score rapide de Rodrygo Goes à la 13ème minute, servi par Vinicius Jr.

Bellingham : «Vous trois, finissez les actions, parce que courir derrière… C’est très difficile»

Néanmoins, les minutes s’écoulant, l’étau s’est resserré autour du Real Madrid. Si bien qu’à la mi-temps de la rencontre, une conversation entre Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Vinicius Jr et Rodrygo Goes a été captée par les caméras de Movistar+. Durant la discussion en question, dans les tunnels de Son Moix, l’international anglais s’adressait à ses attaquants en tenant le message suivant. « Vous trois, finissez les actions, parce que courir derrière… C’est très difficile ». a lâché Bellingham en faisant référence aux phases défensives subies par le Real Madrid en raison d’un repli défensif pas optimal de ses trois stars offensives.

Mbappé : «Nous devons les terminer avec quelque chose»

Kylian Mbappé a rebondi sur la remarque de Jude Bellingham en confirmant ses dires. « C’est ce que je dis, nous devons les terminer avec quelque chose ». Le milieu de terrain anglais a conclu avec un « Essayez, essayez, essayez. Créez de l’espace et… (le geste de tirer au but) ». Mais finalement, le Real Madrid ne s’est pas montré suffisamment adroit à la finition dans le dernier geste. Et la sanction est tombée quasiment au retour des vestiaires avec un but de la tête de Vedat Muriqi (1-1). Et dans les ultimes secondes du match, alors que la tension montait, Ferland Mendy a asséné un tacle au mollet d’un joueur de Majorque qui lui a valu un carton rouge direct. Le problème du repli défensif des attaquants du Real Madrid a déjà été soulevé et souligné par Jude Bellingham…