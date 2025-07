Mbappé : La grande annonce pour son retour !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Victime d’une grosse gastro entérite aiguë, Kylian Mbappé a manqué tout le début de la Coupe du monde des Clubs. Néanmoins, l’attaquant français a pu retrouver la compétition ce mardi soir avec le Real Madrid, vainqueur de la Juventus en huitième de finale (1-0). Entré en jeu en seconde période, le numéro 9 madrilène a publié un message sur ses réseaux sociaux suite à ce retour.

Qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition, le Real Madrid a pu compter sur le retour tant attendu de Kylian Mbappé . Un retour qui, comme l’avait prévu Xabi Alonso , s’est effectué en douceur : « Kylian va bien maintenant et nous nous parlons tous les jours. Il est possible qu'il fasse ses débuts à la Coupe du monde des clubs. Je ne sais pas dans quelle mesure, mais il y a de fortes chances qu'il joue », expliquait ainsi le technicien espagnol en conférence de presse d’avant match.

« Tellement heureux de retrouver l’équipe »

Finalement, Kylian Mbappé aura disputé 23 minutes face à la Juventus ce mardi soir (1-0). Après avoir pu de nouveau goûter aux joies du terrain, la star française s’est exprimée sur les réseaux sociaux. « Les quarts de finale, on arrive. Tellement heureux de retrouver l’équipe après cette période difficile. Merci à tous les supporters de Miami pour leur soutien, je me suis senti tellement aimé ici. À bientôt à New York. ¡HalaMadrid! », a ainsi écrit Kylian Mbappé, qui va pouvoir se démarquer sur la fin de compétition.