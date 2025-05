Mbappé : Il annonce un gros problème en direct !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pour sa première saison au Real Madrid, Kylian Mbappé a battu un record historique au sein de la capitale espagnole, où l’attaquant français enchaîne les buts. En revanche, selon Jérôme Rothen, le bilan de la saison du Bondynois est terni par son absence dans la plupart des grands rendez-vous. Explication.

Battu par le FC Barcelone ce dimanche (4-3), le Real Madrid a dit adieu à ses chances de titre de champion d’Espagne, et ce malgré un triplé de Kylian Mbappé. Un an après son arrivée en provenance du PSG, quel bilan retenir de la première saison du Français en Espagne ?

« Pour moi, sur ça, il y a un manque »

« Quand tu marques autant de buts, ce n’est pas une saison mauvaise, loin de là. La preuve, c’est qu’il a battu des records, notamment celui du joueur ayant inscrit le plus de buts sur sa première saison au Real, la liste elle est impressionnante, analyse Jérôme Rothen au sein de l’émission Rothen S’enflamme sur RMC ce lundi. Ça veut dire que très vite, il a fait tourner le compteur comme il l’a toujours fait tout au long de sa carrière. En revanche, si tu ne regardes que les buts… De toute façon, tous les ans il fait des saisons incroyables, parce que c’est un joueur qui te met entre 30 et 50 buts par saison toute compétition confondue depuis qu’il joue au football. Après, quand tu attires un joueur comme cela, tu es obligé de voir un petit peu plus loin. Ce qu’il apporte aux autres joueurs, est-ce qu’il a permis à d’autres joueurs de prendre de l’expérience, de la maturité, d’être meilleur parce qu’il montre la voie ? Pour moi, sur ça, il y a un manque. »

« Kylian il a des efforts à faire dans son jeu sans ballon »

L’ancien milieu de terrain poursuit : « Kylian Ok il peut être clinique, bravo. Mettre trois buts sur le terrain de Barcelone, il y a très peu de joueurs qui en sont capables. En revanche, est-ce que ça a servi aussi dans le collectif pour qu’il soit plus fort ? Je pense que depuis pas mal de mois, Kylian il a des efforts à faire dans son jeu sans ballon, dans le collectif. Je trouve que Kylian Mbappé, mais aussi Vinicius Jr que je met dedans, ils ont pas fait assez d’efforts tout au long de l’année. Sur l’ensemble de l’année, il y a des manques, et ces manques, on les retrouve dans les grands matchs. Alors oui, ça se vérifie pas hier (dimanche contre Barcelone, ndlr), ou contre Manchester City, mais sur les gros matchs, il a très souvent été décevant. »