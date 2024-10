Mbappé : Ibrahimovic avait prédit la catastrophe avec sa mère

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

N’ayant pas d’agent, Kylian Mbappé a décidé de confier ses intérêts à sa mère, comme Adrien Rabiot a également pu le faire. C’est donc Fayza Lamari qui gère aujourd’hui la carrière du numéro 9 du Real Madrid, mais cette dernière se retrouve de plus en plus critiquée. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir prévenu, Zlatan Ibrahimovic avait été très clair…

Et si le problème de Kylian Mbappé n’était tout simplement pas… sa mère, Fayza Lamari, qui gère également ses intérêts ? A ce propos, Cyril Hanouna faisait récemment savoir : « La maman de Kylian Mbappé pose problème à beaucoup de gens dans le football, je suis désolé de dire ça. On le sait, ce n'est pas un secret. Tout le monde le sait. (…) C'est elle qui décide de tout, c'est devenu un enfer pour Kylian, lui faire faire une photo, faut demander à sa mère. Elle est extrêmement présente ».

« Je n'ai rien contre mais elle n'est pas agent »

Pour Colinterview, Romain Molina a à son tour enfoncé Fayza Lamari. Alors que Kylian Mbappé traverse un moment compliqué, le journaliste s’en est pris à elle en tant que mère, mais aussi en tant qu’agent : « Je pose la vraie question qu'il y a à poser aujourd'hui : ses parents ils ont où aujourd'hui ? Sa mère veut faire agent et maman. Je pense qu'elle a fait ni l'un ni l'autre. Une mère ne réagit pas comme ça. J'ai demandé à ma mère. Quand tu sais ce qu'il a eu au PSG, tu ne réagis pas comme ça. Et agent, elle n'en est pas capable. C'est une réalité. On le voit là, elle n'en est pas capable. Je n'ai rien contre mais elle n'est pas agent. Zlatan le disait, tu es parent. C'est un métier, là on voit que c'est un métier ».

« Les parents, papa, maman, qui tu veux, ils pensent être devenus des stars »

Romain Molina a ainsi fait référence à ce qu’avait pu dire Zlatan Ibrahimovic. Il y a quelques mois de cela maintenant, l’ex-star du PSG avait tiré la sonnette d’alarme sur ces parents qui s’inventent une carrière d’agent : « Quand un enfant devient fort, il peut facilement gagner de l’argent. Alors ses parents deviennent avocats, agents, entraîneurs. D’une chose, ils en deviennent une autre. Et c’est ça le problème. C’est là que tu perds ton autodiscipline et qui tu es. Aujourd’hui avec cette nouvelle génération, les parents, papa, maman, qui tu veux, ils pensent être devenus des stars. Ils parlent dans les journaux. Mais pour qui tu te prends ? Tais-toi. C’est à ton fils, le joueur, de travailler et d’avoir de la discipline ».