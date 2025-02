Mbappé «fait peur», c’est terminé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

De nouveau buteur samedi lors du match nul entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid (1-1), Kylian Mbappé a inscrit son 22e but toutes compétitions confondues et confirmé sa bonne forme du moment. Bixente Lizarazu voit le capitaine de l’équipe de France continuer à monter en puissance et estime qu’il est désormais pleinement intégré dans la capitale espagnole.

Après l’ouverture du score de Julian Alvarez, sur un penalty litigieux provoqué par Aurélien Tchouameni, le Real Madrid a une nouvelle fois pu compter sur Kylian Mbappé samedi face à l’Atlético de Madrid (1-1). Auteur du but de l’égalisation peu après le retour des vestiaires, l’attaquant âgé de 26 ans aurait même pu inscrire un doublé sans l’intervention de Jan Oblak. Avec 22 buts inscrits toutes compétitions confondues et 9 et 2025, le Français se rapproche de plus en plus de son meilleur niveau.

« Il fait peur à nouveau aux défenseurs dans ses accélérations »

« Je pense qu’il confirme cette montée en puissance, il a été élu joueur du mois de janvier. Je trouve qu’il tire son équipe, une équipe décimée en défense, qui manque un peu de créativité au milieu de terrain. Il marque un but opportuniste. Il est jaillissant, il fait peur à nouveau aux défenseurs dans ses accélérations. Je le trouve apaisé dans son visage, il a pris la mesure de ce club. Le meilleur est à venir, je pense qu’il a encore une marge de progression et ça y est, c’est parti pour lui avec le Real Madrid sans aucun doute », a déclaré Bixente Lizarazu dans l’émission Téléfoot sur TF1.

Mbappé : « Une nouvelle bataille arrive bientôt »

Forcément déçu du résultat obtenu contre l’Atlético de Madrid, Kylian Mbappé se projette déjà sur les prochaines échéances du Real Madrid et notamment le 16e de finale de Ligue des champions face à Manchester City, avec le match aller dès mardi à l’Etihad Stadium. « Ce n’est pas le résultat que nous voulions, mais l’équipe a très bien réagi. Nous devons continuer à avancer. Une nouvelle bataille arrive bientôt... Hala Madrid », a déclaré Kylian Mbappé sur Instagram.