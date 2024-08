Mbappé : Deschamps répond à la rumeur surprise sur le Real Madrid !

Thomas Bourseau

Didier Deschamps a communiqué sa première liste post-Euro ce jeudi 29 août. Le sélectionneur de l’équipe de France a bien évidemment inclus Kylian Mbappé, son capitaine, mais aussi Aurélien Tchouaméni et Ferland Mendy. Trois joueurs du Real Madrid que Carlo Ancelotti auraient aimé conserver selon RMC Sport. Deschamps a fait un point sur ce sujet en conférence de presse.

Au Real Madrid, Carlo Ancelotti est déjà contraint de se passer de deux joueurs importants de son effectif en les personnes de Jude Bellingham et Eduardo Camavinga, tous deux blessés en ce début de saison. Selon RMC Sport, un accord passé entre le Real Madrid et le sélectionneur de l’Allemagne Julian Nagelsmann a permis à l’entraîneur italien de pouvoir mettre au repos Antonio Rüdiger pendant la trêve internationale de septembre au vu du calendrier surchargé qui attend le club merengue avec notamment la nouvelle formule de la Ligue des champions.

«Je ne peux ni infirmer ni confirmer»

RMC Sport a révélé ce jeudi que Carlo Ancelotti aurait aimé qu’il en soit fait de même pour les internationaux français dont Kylian Mbappé. De quoi permettre à la question suivante d’être posée à Didier Deschamps après l’annonce de sa liste en conférence de presse dans laquelle figurent Ferland Mendy, Aurélien Tchouaméni et bien évidemment son capitaine : Mbappé. « Est-ce que vous avez parlé avec Mbappé du fait que le Real Madrid voulait le mettre au repos pendant la trêve ? Je ne sais pas d’où vous tenez vos informations. Je ne peux ni infirmer ni confirmer. J’ai parlé avec Kylian, bien évidemment, mais après vous pouvez mettre tellement de choses au conditionnel ».

«Les entraîneurs en club sont obligés de gérer les joueurs et je le ferai aussi en étant à l’écoute»

« Ce que je peux dire c’est qu’il y a toujours ce problème de calendrier. Ça ne s’arrange pas avec une nouvelle formule de Ligue des champions, cet été avec une grande compétition (Euro), les vacances qui ont été ce qu’elles ont été, la phase de préparation qui est pratiquement inexistante. C’est valable pour beaucoup de joueurs et les périodes de pause sont compliquées. Il y aura en plus comme vous le savez une plage internationale début juin et ensuite la Coupe du monde des clubs. La saison va être très longue. Les entraîneurs en club sont obligés de gérer les joueurs et je le ferai aussi en étant à l’écoute par rapport à la situation des uns et des autres ». a conclu Didier Deschamps lors de son point presse à l’approche des deux rencontres de Ligue des nations les 6 et 9 septembre de l’équipe de France face à l’Italie et la Belgique.