Le Real Madrid s’est trompé avec ce crack

Hugo Chirossel

Si Jude Bellingham régale depuis son arrivée en provenance du Borussia Dortmund, il n’est pas le seul jeune joueur en devenir à avoir été recruté par le Real Madrid l’été dernier. La Casa Blanca s’est également attachée les services d’Arda Güler. Dans un premier temps, les Merengue voulaient le prêter à son ancien club, Fenerbahçe, ce qu’ils n’ont finalement pas fait et qu’ils semblent regretter.

Thibaut Courtois, Eder Militao, Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Vinicius Jr… La liste des blessés du Real Madrid ne cesse de s’agrandir. Il y a d’ailleurs un nom qui ne l’a jamais quitté depuis le début de la saison, celui d’Arda Güler. Ce dernier a été recruté l’été dernier alors qu’il évoluait à Fenerbahçe, dans le cadre d’un transfert estimé à 30M€ bonus compris. Mais l’international turc (4 sélections) n’a toujours pas pu effectuer ses débuts en match officiel avec le Real Madrid.

«Le joueur est déprimé, parce qu'il est jeune et qu'il veut jouer»

Touché lors de la préparation estivale, Arda Güler avait fait son retour dans le groupe au début du mois de novembre, mais il a rechuté. « Il a ressenti une certaine gêne avant le match contre Braga. Ça n'avait l'air de rien, mais ça le gêne encore ces jours-ci. Ce n'est pas grave. Le joueur est déprimé, parce qu'il est jeune et qu'il veut jouer et apporter sa contribution. Il s'agit d'un petit recul, pas d'une rechute de l'ancienne blessure. Nous avons toute la trêve pour essayer de le faire revenir », avait confié Carlo Ancelotti en conférence de presse, avant la rencontre entre le Real Madrid et Valence (5-1).

Le Real Madrid a des regrets avec Güler ?