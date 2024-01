Le Real Madrid déclenche un énorme scandale en Espagne !

Arnaud De Kanel

Mené 2 buts à 0 à domicile par Almeria, dernier de Liga, le Real Madrid a renversé la situation pour finalement s'imposer 3 buts à 2 grâce à un but de Dani Carvajal au bout du temps additionnel. Mais ce succès créé la controverse en Espagne où l'on accuse le club madrilène d'avoir reçu un très gros coup de pouce de l'arbitrage.

Le Real Madrid maintient la cadence en Liga. Quelques jours après l'élimination en Coupe du Roi face à l'Atletico Madrid d'Antoine Griezmann, les hommes de Carlo Ancelotti ont joué à se faire peur au Santiago Bernabeu face à Almeria. Derniers du championnat, les Andalous ont mené deux buts à zéro avant de s'incliner dans les dernières secondes d'un temps additionnel jugé beaucoup trop long. Mais ce n'est pas le seul élément reproché au corps arbitral. De l'autre côté des Pyrénées, la polémique est en train d'enfler.

Des décisions arbitrales en faveur du Real Madrid ?

Malmené, le Real Madrid s'est relancé grâce à un but de l'inévitable Jude Bellingham. Le premier sujet de discorde de la rencontre puisque le pénalty a été accordé après l'intervention de la VAR, tandis que les joueurs d'Almeria réclamaient de leur côté une faute. Vient ensuite le refus du troisième but des Andalous, une nouvelle fois après intervention de la VAR, pour un coup au visage de Dion Lopy sur Jude Bellingham. A la 67ème minute, le Real Madrid est parvenu à égaliser grâce à un but de Vinicius Jr, qui s'est pourtant aidé de son bras pour pousser le ballon au fond des filets, refusé dans un premier temps et finalement validé après consultation de la VAR. « La Remontada de la VAR », s'amuse même le quotidien madrilène AS en une ce lundi matin. Almeria ne digère pas.

