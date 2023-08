L’Arabie Saoudite se paye une star du Real Madrid

Jean de Teyssière

Le Real Madrid a subi la foudre du FC Barcelone samedi soir, lors du Clasico amical. Perdu 3-0, le club madrilène n'a pas convaincu ses supporters. Et Ferland Mendy non plus. L'ancien Lyonnais a été peu à son avantage sur le pré au point que des supporters madrilènes ont mentionné des clubs saoudiens de leur acheter. Et la réponse de l'un d'entre eux a été sèche.

Alternant le bon et le moins bon depuis son arrivée au Real Madrid en 2019, Ferland Mendy a récemment fait l'objet de critique de la part de ses supporters après son match très compliqué face au FC Barcelone samedi dernier (0-3)...

Ferland Mendy suivi par des clubs saoudiens ?

Au début du mercato estival, la presse espagnole faisait état que Ferland Mendy avait de nombreuses sollicitations de la part des clubs saoudiens. Nouvelle destination favorite des footballeurs, Ferland Mendy faisait donc également partie de ces pistes. Mais pour le moment, l'ancien Lyonnais fait toujours partie du Real Madrid.

« Gardez-le dans votre équipe »