Lamine Yamal : L'ennemi public numéro un au Real Madrid, le tacle sur Instagram !

Axel Cornic

Après avoir mis le feu aux poudres plus tôt cette semaine, Lamine Yamal était clairement dans la cible du Real Madrid lors du Clasico de ce dimanche. Et même la victoire ne semble pas avoir rassasié les Madrilènes, qui continuent de critiquer la star du FC Barcelone même après le coup de sifflet final.

Le Real Madrid a consolidé sa place de leader ce dimanche, en remportant le Clasico face à son grand rival du FC Barcelone (2-1). Mais c’est surtout ce qui s’est passé en marge de cette rencontre qui a fait parler en Espagne, avec notamment une bagarre évitée au coup de sifflet final.

Le Real Madrid très remonté Tout cela semble être lié aux propos de Lamine Yamal plus tôt cette semaine. La star du FC Barcelone a vivement critiqué le Real Madrid en laissant entendre qu’il était clairement favorisé par l’arbitrage, ce qui a évidemment soulevé une énorme polémique. Les Madrilènes ont d’ailleurs voulu en découdre avec leur principal ennemi, avec des scènes assez surprenantes.