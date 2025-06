Kylian Mbappé maudit, la grande annonce !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Kylian Mbappé serait-il suivi par le mauvais oeil ? En voyant les saisons respectives du PSG et du Real Madrid, ils ont été nombreux à le penser. En effet, pendant que Paris a brillé dans le Français, la Casa Blanca a elle eu plus du mal malgré le renfort de Mbappé. Une folle théorie qui fait réagir...

Il aura donc fallu attendre que Kylian Mbappé quitte le PSG pour voir le club de la capitale remporter la Ligue des Champions. Hasard ou coïncidence ? En parallèle, alors qu'on pensait que le Real Madrid roulerait sur tout le monde avec le Français, ça a été plus difficile. Le problème ne serait-il pas finalement Mbappé ?

« C'est un chat noir »

Et si avoir Kylian Mbappé dans son équipe n'était pas synonyme de malchance ? C'est l'hypothèse qui avait notamment été émise avec Cyril Hanouna récemment, qui avait alors balancé : « Je vous le dis, Mbappé n'a pas de chance, c'est un chat noir, il porte la scoumoune. (...) Mbappé n'a pas une bonne étoile. On croyait que oui mais non ».