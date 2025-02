Kylian Mbappé : L’excitation pour sa première fois !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi soir, le choc du football espagnol se disputera à Madrid avec le derby de la capitale espagnole entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid. N’ayant pas joué face à Leganés en Coupe du Roi, Kylian Mbappé devrait bien être au rendez-vous face au Colchoneros. Une rencontre que le Français attend avec impatience, lui qui s’apprête à jouer son premier derby madrilène.

Après 7 saisons au PSG, Kylian Mbappé a décidé de rejoindre le Real Madrid. Une nouvelle aventure qui réserve bien évidemment son lot de première fois au capitaine de l’équipe de France. Après son premier Clasico face au FC Barcelone, Mbappé va avoir droit à son premier derby de Madrid face à l’Atlético de Madrid, après avoir manqué le match aller. Coup d’envoi programmé ce samedi à 21h.

« C’est la première fois que je vais jouer ce match »

Pour les médias du Real Madrid, Kylian Mbappé s’est exprimé sur cette première fois face à l’Atlético de Madrid. L’attaquant merengue a alors confié à propos de ce derby : « Ça va être un grand match. Ça va être important. C’est la première fois que je vais jouer ce match. J’ai envie de jouer, d’aider l’équipe et j’espère que nous allons gagner ».

« L’objectif est toujours le même : gagner »

« Une préparation spéciale pour le match ? Non, j’ai toujours la même envie de jouer pour gagner. Je suis sûr que ça va être un match important pour nous, pour tous les Madrilènes. Mais au final, l’objectif est toujours le même : gagner. Encore plus quand tu joues l’Atlético de Madrid. On veut gagner et on va tout faire pour », a ensuite ajouté Kylian Mbappé sur cette rencontre face à l’Atlético de Madrid.