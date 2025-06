Kylian Mbappé, le nouveau malaise ?

Après une saison globalement décevante, le Real Madrid entend régler ses problèmes en se montrant très actif sur le mercato. Le club madrilène a déjà recruté trois joueurs, dont Franco Mastantuono. Son transfert pourrait toutefois créer un malaise dans le vestiaire, les places étant chères en attaque avec Vinicius Jr et Kylian Mbappé.

Mbappé, Vinicius Jr... Un nouveau malaise en attaque ?

Comme le rapporte SPORT, Franco Mastantuono peut jouer au poste de numéro 10, de milieu relayeur ou encore d’ailier droit. Tout porte cependant à croire que le joueur de 17 ans est plus à l’aise à proximité de la surface de réparation, pour créer des occasions. En attaque, les places sont toutefois chères au Real Madrid. Vinicius Jr est intouchable à gauche et Kylian Mbappé indéboulonnable dans l’axe. Il ne reste donc plus qu’une seule place - à droite - pour Rodrygo, Endrick, Arda Güler, Brahim Diaz et donc Franco Mastantuono. Ces cinq joueurs n’auront pas beaucoup de chances de jouer des minutes régulières, et cela pourrait les plonger dans un certain malaise. À voir maintenant comment Xabi Alonso gérera les cas des uns et des autres pour garder une belle harmonie dans son vestiaire.