Kylian Mbappé, le malaise est confirmé !

Le Real Madrid a très certainement réalisé le plus gros coup de l’été dernier en signant libre Kylian Mbappé. Mais en débarquant dans la capitale espagnole, l’international français semble avoir provoqué un certain malaise chez Rodrygo. Le Brésilien n’aurait aucune gêne physique et n’entrerait pourtant pas vraiment dans les plans de Xabi Alonso.

L’été dernier, le Real Madrid a frappé très fort sur le mercato. Le club madrilène a profité de la fin de contrat de Kylian Mbappé au PSG pour le signer libre. L’international français a ainsi débarqué dans la capitale espagnole et y a réalisé une bonne première saison puisqu’il a été sacré Pichichi en Liga et Soulier d’Or. Le champion du monde 2018 est devenu le leader offensif du Real Madrid. Florentino Pérez a même l'intention de construire l'équipe autour de lui désormais. Mais l’attaquant de 26 ans semble avoir fait une victime collatérale chez les Merengue.

Malaise confirmé avec Rodrygo au Real Madrid ? En effet, Rodrygo semble nager en plein malaise depuis l’arrivée de Kylian Mbappé. AS peut confirmer que le Brésilien n’a aucune gêne physique. Et pourtant, le joueur de 24 ans n’a disputé que 65 minutes contre Al-Hilal, n’est pas entré contre Pachuca - match au cours duquel il ne s’est même pas échauffé - et a peu de chance d’être titulaire contre le RB Salzbourg dans la nuit de ce jeudi à ce vendredi. Il semble y avoir un réel souci avec Rodrygo, qui a duré toute la saison.