Kylian Mbappé, le grand changement annoncé !

Pierrick Levallet

Tout juste revenu de la trêve internationale avec l’équipe de France, Kylian Mbappé reprend du service ce samedi avec le Real Madrid. Le club madrilène est d’ailleurs conscient du manque de préparation de l’attaquant de 26 ans et de ses autres joueurs. Du changement pourrait donc être envisagé chez les Merengue afin de régler ce souci.

Pas de répit pour Kylian Mbappé. À peine revenu de la trêve internationale, le capitaine de l’équipe de France reprend du service dès ce samedi avec le Real Madrid. Le club madrilène se déplace sur la pelouse de la Real Sociedad. Chez les Merengue, on aurait d’ailleurs noté un souci chez tous les joueurs pendant la trêve.

Le Real Madrid prépare du changement dans son groupe ? Comme le rapporte AS, le Real Madrid estimerait que la globalité de son groupe aurait besoin de deux semaines de travail individuel tant la pré-saison a été courte à cause de la Coupe du monde des clubs. La Casa Blanca aurait donc fait savoir que du changement pourrait être envisagé pour certains joueurs afin de régler ce souci. Kylian Mbappé pourrait être concerné par cela.