Kylian Mbappé : Le coup de pression au Real Madrid !

Depuis plusieurs jours, la presse espagnole ne se montre pas tendre avec les vedettes du Real Madrid, dont Kylian Mbappé. Et pour cause, l’attitude des stars merengue lors de la gifle reçue face au PSG n’a pas plu. D’ailleurs, la direction du club espagnol aurait laissé le champ libre à Xabi Alonso pour faire des choix forts au sein du vestiaire. Explications.

Le duo Mbappé - Vinicius pose problème

« La défaite oblige à plusieurs réflexions de la part du staff et du club. Peut-être que le plus important (et sans doute le plus inquiétant) est celui qui nous invite à penser que les deux grandes stars de l’équipe, Vinicius Jr et Kylian Mbappé, ne sont pas compatibles. Le débat a lieu dans la rue, au Real Madrid, mais aussi dans le club (…) L’expérience de Xabi Alonso qui les a réunis dans un trident avec Gonzalo García n’a fait que mettre en lumière certains des problèmes que l’équipe rencontre lorsque les deux sont sur le terrain. Il y a un peu plus d’un an, alors que Mbappé n’avait pas encore signé pour le Real Madrid, il y avait déjà de sérieux doutes sur la façon dont les deux hommes pourraient se conditionner sur le terrain », a ainsi écrit le média catalan à l’issue de la défaite du Real.