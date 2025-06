Kylian Mbappé, le calvaire est confirmé !

Parti libre du PSG l’été dernier, Kylian Mbappé a réalisé son rêve en signant au Real Madrid. Mais les premières semaines de l’attaquant de 26 ans dans la capitale espagnole n’ont pas été aussi rayonnantes qu’escompté. Luis Figo a d’ailleurs confirmé que l’international français avait vécu un calvaire chez les Merengue.

Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses plus grands rêves l’été dernier. L’international français a profité de la fin de son contrat au PSG pour signer libre au Real Madrid . Présenté en superstar dans un Santiago Bernabéu plein à craquer, l’attaquant de 26 ans a naturellement eu une certaine pression sur les épaules dans la foulée de son arrivée.

Il faut dire que Kylian Mbappé était attendu depuis de nombreuses années au Real Madrid . Ses débuts n’ont toutefois pas été aussi rayonnants qu’escompté. Le champion du monde 2018 a eu du mal à s’adapter à son nouvel environnement et n’évoluait ainsi pas à son meilleur niveau. Cela lui avait d’ailleurs valu quelques critiques en Espagne. Et Luis Figo a confirmé que Kylian Mbappé avait vécu un calvaire lors de ses premiers mois au Real Madrid .

«Ce n'était pas terrible au début»

« Mbappé ? Au début, ce n'était pas terrible, mais par la suite, il s'est bien débrouillé. Il a marqué beaucoup de buts et s'est adapté au fait de jouer pour le Real Madrid, ce qui est totalement différent de jouer pour une autre équipe. Ce qui pourrait l'empêcher de remporter des trophées individuels, c'est l'absence de grands titres collectifs, mais nous verrons ce qui se passera. C'est un nom qui figure toujours sur les listes des meilleurs joueurs du monde, cela ne fait aucun doute » a expliqué le Ballon d’Or 2000 dans un entretien accordé à AS. Kylian Mbappé a fini par redresser la barre, le capitaine de l'équipe de France ayant été sacré Pichichi et Soulier d'Or en fin de saison.