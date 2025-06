Real Madrid : Le «nouveau Benzema» va remplacer Mbappé ?

Kylian Mbappé étant malade, le Real Madrid a dû faire sans lui pour le début de la Coupe du monde des clubs. Xabi Alonso a ainsi accordé sa confiance à Gonzalo Garcia, qui a fait bonne impression jusqu’à présent. L’attaquant de 21 ans, dont le profil rappellerait celui de Karim Benzema, pourrait être amené à être la doublure de Kylian Mbappé cette saison.

Depuis le début de la Coupe du monde des clubs , le Real Madrid ne peut pas compter sur Kylian Mbappé . Malade, l’international français a déclaré forfait pour les deux premières rencontres face à Al-Hilal et Pachuca . Xabi Alonso , contraint de lui trouver un remplaçant, s’est tourné vers Gonzalo Garcia . Et l’attaquant de 21 ans fait plutôt bonne impression jusqu’à présent.

Gonzalo Garcia, nouvelle doublure de Kylian Mbappé ?

Comme le rapporte SPORT, l’entraîneur du Real Madrid serait conquis par Gonzalo Garcia, qui apporterait un nouveau profil à son effectif. Contre Pachuca, il a notamment rappelé Karim Benzema grâce à son jeu dos au but et son implication dans les combinaisons avec ses coéquipiers. Xabi Alonso devrait d’ailleurs être amené à lui offrir un rôle plus important la saison prochaine.