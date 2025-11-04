Kylian Mbappé - Laure Boulleau : La guerre est terminée !

Axel Cornic

La signature de Kylian Mbappé il y a plus d’un an a jeté une grande ombre sur Vinicius Jr, jusque-là seule star de l’attaque du Real Madrid. Certains parlent même d’une guerre interne entre les deux grandes stars de l’équipe madrilène, avec le Brésilien qui semble en payer les frais...

A Madrid, Vinicius Jr était le seul roi sur le trône. Mais depuis l’été 2024, il doit partager la place avec Kylian Mbappé, qui semble même l’avoir supplanté depuis le début de la saison. Et les tensions récentes entre l’international brésilien et son entraineur Xabi Alonso, n’ont en rien arrangé la situation.

« Je pense qu’il n’y a pas de problème entre eux » Sur le plateau du Canal Champions Cup les avis étaient multiples, mais pour Laure Boulleau il n’y a pas vraiment de guerre entre Mbappé et Vinicius Jr. « Je pense qu’il n’y a pas de problème entre eux » a estimé la consultante de Canal+.