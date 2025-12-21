PSG : Une star traumatisée, elle s'en va

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A un peu moins d'un mois du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des nations, Achraf Hakimi subissait un sérieux contre-temps dans sa préparation. La faute à une intervention illicite de Luis Diaz en plein match qui engendrait une entorse à la cheville. La peur de manquer la CAN a parcouru le corps de l'international marocain du PSG...

Le Paris Saint-Germain s'est incliné face au Bayern Munich le 4 novembre dernier au Parc des princes (1-2). Au cours de cette 4ème journée de saison régulière de Ligue des champions, Achraf Hakimi ne terminait pas le match. La faute à un tacle appuyé de Luis Diaz par derrière qui lui valait une « sévère entorse » à la cheville gauche.

«J'avais un peu peur après ma blessure. Je ne voulais pas rater cette Coupe d'Afrique» Achraf Hakimi devait alors manquer au moins six semaines, et a tout fait pour se préparer au mieux dans l'optique d'être fin prêt à s'envoler pour le Maroc. De ce dimanche 21 décembre au 18 janvier prochain, le défenseur marocain manquera au PSG puisqu'il sera le taulier du vestiaire des Lions de l'Atlas dans leur quête de la Coupe d'Afrique des nations. « Moi aussi j'avais un peu peur après ma blessure. Je ne voulais pas rater cette Coupe d'Afrique des nations à la maison. Je voulais être avec le groupe. Dès les premiers moments, j'ai dit au coach que j'allais tout faire, faire des choix pour être avec le groupe. Je ne sais pas quand je vais jouer, mais je me sens prêt ».