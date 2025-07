Kylian Mbappé : La rupture est annoncée

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Real Madrid, Rodrygo Goes (24 ans) pourrait vivre ses derniers moments en tant que joueur de la Casa Blanca. La faute à sa cote sur le marché des transferts et à la supposée décision prise par Xabi Alonso. L'entraîneur espagnol serait prêt à séparer Rodrygo de Kylian Mbappé et du reste de la ligne d'attaque à une condition.

Voilà un feuilleton qui anime l'actualité mercato du Real Madrid depuis des semaines : Rodrygo Goes demeurera-t-il le numéro 11 du club merengue la saison prochaine ? Arrivé en 2019 de Santos, l'attaquant de 24 ans est annoncé sur le départ par la presse espagnole dont Marca qui annonçait il y a quelque temps un mécontentement de sa part au sujet de son utilisation et de sa place dans le projet derrière Vinicius Jr, Jude Bellingham et Kylian Mbappé.

Les derniers instants de Rodrygo au Real Madrid ? Ce mercredi 9 juillet, le Real Madrid joue sa survie en Coupe du monde des clubs avec la demi-finale contre le PSG et le cas Rodrygo Goes occupe toujours les esprits des dirigeants madrilènes d'après The Athletic. Et pour cause, Xabi Alonso, fraîchement intronisé entraîneur de l'équipe première, aurait pris une grande décision au sujet de Rodrygo Goes.