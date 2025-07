Mbappé : Bagarre annoncée au Real Madrid !

La Coupe du monde des clubs a réservé une belle surprise pour le Real Madrid. En l’absence de Kylian Mbappé, malade au début de la compétition, Xabi Alonso a misé sur Gonzalo Garcia. Ce dernier s’est immédiatement mis à briller. Mais la concurrence s’annonce rude pour le buteur de 21 ans.

Le Real Madrid a eu droit à une magnifique surprise dans cette Coupe du monde des clubs . Le forfait de Kylian Mbappé pendant les trois premiers matchs a permis à la Casa Blanca d’assister à l’éclosion de Gonzalo Garcia . Privé de l’international français et d’ Endrick , Xabi Alonso a misé sur le jeune attaquant de 21 ans. Et ce dernier a parfaitement saisi sa chance.

Une concurrence rude prend forme au Real Madrid

Mais s’il rayonne dans cette Coupe du monde des clubs, Gonzalo Garcia va devoir s’attendre à une concurrence rude la saison prochaine comme le rapporte Le Parisien. Si Xabi Alonso souhaite l’intégrer dans l’équipe première, le buteur de 21 ans devra se battre avec Kylian Mbappé et Endrick. « On ne planifie pas l’effectif pour la saison prochaine, on cherche juste la performance immédiate, on prendra des décisions plus tard » a d’ailleurs expliqué l’entraîneur du Real Madrid. Gonzalo Garcia est prévenu.