Kylian Mbappé, le coup de foudre à l’étranger !

Depuis le début de cette Coupe du monde des clubs, un joueur fait sensation au Real Madrid : Gonzalo Garcia. Le jeune buteur espagnol a profité de l’absence de Kylian Mbappé pour bluffer son monde pendant la compétition. Il a d’ailleurs tapé dans l’oeil de Xabi Alonso, qui en est devenu un grand admirateur.

Le PSG, bientôt sa nouvelle victime ?

Gonzalo Garcia a débuté les 5 rencontres de la compétition, et a inscrit 4 buts. L’attaquant de 21 ans a fait d’Al-Hilal, du RB Salzbourg, de la Juventus et du Borussia Dortmund ses victimes. Et ce mercredi, il pourrait ajouter un nouveau club à sa liste : le PSG. Les hommes de Luis Enrique sont prévenus. En plus de Kylian Mbappé, les défenseurs parisiens vont très probablement devoir garder un oeil sur Gonzalo Garcia ce mercredi en demi-finale de Coupe du monde des clubs.