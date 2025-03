Kylian Mbappé : «Blonde aux yeux bleus», son style de femme révélé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Influenceuse québécoise, Jenny Chicoine a révélé avoir entretenu une relation avec Kylian Mbappé. Cette dernière a alors tout dit de sa rencontre avec l’actuel joueur du PSG. Un témoignage de la jeune femme blonde aux yeux bleus qui en a entrainé un autre concernant les goût de Mbappé.

Il y a quelques semaines de cela, dans son interview pour Clique, Kylian Mbappé s’était livré sur sa vie amoureuse. Le numéro 9 du Real Madrid avait notamment avoué : « J’ai déjà été amoureux, j’espère que je le serai encore ». Et voilà que Mbappé semble avoir un style de femmes particulier comme cela a pu être révélé…

« Il m’embrassait en boite, il m’embrassait devant chez moi dans la rue »

Influenceuse québécoise, Jenny Chicoine a révélé lors du podcast One Way au grand jour sa relation avec Kylian Mbappé. Celle-ci a alors fait savoir : « J’ai date Kylian Mbappé ? Oui je l’ai fait. Il est vraiment gentil. En gros, je l’ai rencontré l’année dernière en début d’année, puis célibataire comme je suis, je m’amusais à droite à gauche, je ne pensais pas qu’il était autant intéressé par moi. Le premier date qu’on a eu, c’est il a privatisé un restaurant complet. On était lui et moi ensemble, on a mis la musique, on a mangé. C’était vraiment comme le rêve. Il me posait plein de questions, il savait plein de choses sur moi. (…) Il m’embrassait en boite, il m’embrassait devant chez moi dans la rue devant tout le monde ».

« Blonde aux yeux bleus aussi »

L’influence québécoise, blonde aux yeux bleus, avait donc visiblement tapé dans l’oeil de Kylian Mbappé. Et cela ne serait pas un hasard si l’on en croit l’intervention d’une autre intervenante de ce podcast. « Il avait déjà fréquenté une autre de mes clientes québécoises. Blonde aux yeux bleus aussi. Il a un style », a-t-il alors été révélé concernant Mbappé, qui semble apprécier les blondes aux yeux bleus.