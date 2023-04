Karim Benzema fait halluciner un joueur du Real Madrid

La rédaction

Alors que le Real Madrid semble avoir dit adieu au titre de champion d’Espagne, surclassé par un FC Barcelone excellent en championnat, les Merengue ont malgré tout écrasé Valladolid ce dimanche, 6-0. Auteur d’un triplé dans un match plus qu’abouti, Karim Benzema ne cesse d’émerveiller ses partenaires, notamment Lucas Vazquez.

Auteur de 14 buts en 17 matchs de Liga cette saison, Karim Benzema confirme qu’il n’a pas volé son Ballon d’Or à l’automne dernier. L’attaquant du Real Madrid a porté son équipe face à Valladolid avec un triplé en 7 minutes, pour s’assurer un peu plus la deuxième place du championnat devant l’Atletico de Madrid et à 12 points du FC Barcelone.

Zidane prépare son retour, une nouvelle annonce troublante tombe https://t.co/aYeSIJJhBb pic.twitter.com/7lR10zerbx — le10sport (@le10sport) April 2, 2023

Vazquez encense Benzema

Au sortir de la rencontre, Lucas Vazquez s’est exprimé sur l’importance de la période que traverse le club, toujours en lice en Ligue des champions et sur l’excellente performance de Benzema : « Chaque match est important maintenant, l'équipe est venue avec l'envie de bien faire devant nos supporters. Benzema ? Je pense qu'il l'a déjà fait plus d'une fois (son triplé), c'est un joueur spectaculaire, il est ici depuis 14 ans et année après année il marque des buts, il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur lui… ».

Le Real Madrid joue gros dès cette semaine

Par ailleurs, Karim Benzema n’aura joué que 65 minutes contre Valladolid, remplacé par Eden Hazard dont l’entrée a été convaincante. Et si Carlo Ancelotti a voulu faire souffler son numéro 9, c’est parce que la saison du Real Madrid se joue surtout mercredi avec le match retour de Coupe du Roi face au Barça, perdu 1-0 à l’aller, puis avec la Ligue des Champions et la réception de Chelsea.